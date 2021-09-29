В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением о краже домашнего скота обратилась сразу двое жителей района.

По словам одного из потерпевших, днем с вольного пастбища неизвестные лица похитили его теленка, а другой сообщил о краже одной овцы. Общая сумма ущерба, нанесенная сельчанам, составила около 150 тысяч тенге.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались трое жителей города Шымкент, двое из которых ранее судимые. Как выяснилось, злоумышленники, сговорившись, решили заработать денег.

Скотокрады похитили с пастбища оставленных без присмотра теленка и овцу, погрузили в свою автомашину и скрылись. Затем похищенный скот продали одному из жителей города Шымкент. Вырученные деньги потратили. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР 188-1 “Скотокрадство“.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Следствием выясняется причастность скотокрадов к другим аналогичным преступлениям.