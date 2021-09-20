В Енбекшинском районе Шымкента ведется интенсивное строительство по обеспечению качественной электроэнергией населенного пункта Жалын.

В настоящее время подрядной организацией ТОО «Ынтымтымак Бес Арыс» установлено 550 электрических столбов, завершены 85% строительных работ.

Полностью строительные работы планируется завершить в октябре 2021 года. По проекту будут проложены линии электропередач протяженностью 25 километров и установлено 700 столбов.

Затем ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит» откроет индивидуальный счет на каждый дом и произведет подключение к электричеству. В результате 1290 семей в поселке Жалын будут обеспечены качественной электроэнергией.