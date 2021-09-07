В настоящее время школьникам 1-х классов в организациях образования начато проведение пробы Манту с последующей вакцинацией БЦЖ против туберкулеза.

Это ежегодная прививочная кампания. В управлении здравоохранения уверяют, слухи о вакцинации детей против коронавируса — очередной фейк.

«Это все миф, неправда, дезинформация, может специально, чтобы среди населения вызвать волнение. Я официально заявляю, что мы пока не планируем вакцинировать детей до 18 лет», — рассказал Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения Шымкента.

По словам Бакытжана Позилова, в больницах города сейчас нет больных коронавирусом детей. Несовершеннолетние чаще всего переносят заболевание в легкой форме. Кроме того, в Шымкенте стартует прививочная кампания от гриппа. Вакцину против гриппа бесплатно получат свыше 130 тысяч горожан.

Выступила на брифинге и главный педагог города. Жанат Тажиева прокомментировала скандал в академической школе Аль-Фараби. Накануне активистка и родительница заявила, что в школе идет разделение на «платников и бесплатников».

«СЭС дали им разрешение на работу. В классах есть форточки, во всех. Да есть 20 человек, которые обучаются платно, их родители платят за горячие обеды и дополнительные занятия. Но никакого разделения нет. Другие дети тоже могут купить горячие обеды. Все дети одинаково учатся. Кроме того школе дали лицензию на работу», — рассказала Жанат Тажиева, руководитель управления образования Шымкента.

Сейчас в школах Шымкента обучаются порядка 250 тысяч школьников. Большая часть из них получает знания в оффлайн формате. 7 процентов школьников учатся в смешанном формате обучения — когда некоторые уроки проводятся в школах, другие — дистанционно.