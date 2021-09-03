Нормально вы девчонки в школу едете — видео с «покатушками» мотоциклисток в школьной форме выложили в социальные сети.

⠀



Жители Шымкента делятся видео с девушками на спортивных байках. Видимо таким заездом, в экзотическом для байкеров наряде и шарами, молодые любительницы быстрой езды решили отметить начало учебного года.

⠀

«Нормально вы девчонки в школу едете! Молодцы, отлично, класс!» — вступает в диалог автор видео, пока горит красный сигнал светофора. «Какая школа?», — интересуется она.

⠀

«Восьмая», — отвечают девушки и трогаются под рёв мотора.

⠀

Впрочем, говорить с уверенностью о том, что девушки действительно там учатся пока нельзя. Вполне возможно, что «фартук с крылышками» — лишь способ привлечь к себе внимание и героини хайпового видео уже закончили школу.

⠀

Отметим, что мотоцикл — транспортное средство повышенной опасности. С объемом двигателя больше 125 кубических сантиметров, к управлению допускаются лица старше 18 лет с категорией прав «А».

⠀

Подкатегория прав «A1» – к ней относятся трициклы, мотоциклы, мопеды и квадроциклы с предельной скоростью свыше 50 км/ч, и кубатурой до 125 кубических сантиметров (максимальная мощностью – до 11 кВт). Получить эту подкатегорию могут лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

⠀

Подросткам и детям до 16 лет управлять таким транспортом запрещено.