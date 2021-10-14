Полицейские Туркестанской области с помощью служебной собаки нашли наркотики.

Накануне из контрольно-пропускного пункта “Жибек жолы” в дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение о задержании гражданина Узбекистана по подозрению в перевозке наркотических средств. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что во время пересечения границы служебная собака пограничников по кличке Ротар сработала на иностранца, в кармане которого обнаружили наркотики.

При обыске оперативники изъяли у подозреваемого сверток с содержимым наркотического вещества со специфическим запахом и направили на экспертизу. Изъятое наркотическое средство оказалось марихуаной общим весом более 3 гр.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 286 УК РК “Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено”.