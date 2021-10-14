В Казыгуртском районе в рамках празднования 30-летия Независимости пять населенных пунктов подключили к природному газу.

В частности, подключены жилые дома населенных пунктов Кызылсенгир, Тугыртас, Зангар, Какпак, Сырлысай. Строительные работы в этом направлении велись несколько лет. В целях соблюдения мер безопасности была завершена полная проверка, и газ постепенно начал подаваться. К домам жильцов, годами ожидавших природного газа, подведена газопроводная труба. Отметим, что в ближайшее время голубое топливо будет подключен и другие запланированные села.

На сегодняшний день из 61 населенных пунктов района 44 обеспечены газопроводами. Из 44 населенных пунктов, в которых проведена система природного газа, около 70% населения в 41 населенном пункте уже используют природный газ.

Строительство автоматической газораспределительной станции «Какпак» началось в 2019 году.

Газопроводы охватывают населенные пункты Кызылсенгир, Тугыртас Кызылкийского сельского округа и села Зангар, Какпак, Сырлысай Какпакского сельского округа, а также проложены до населенного пункта Багыс Сарыагашского района. В шести населенных пунктах, где проживает более двух тысяч семей, численность населения превышает 12 тысяч человек.

А Казыгуртский район газифицирован на 73%. Сегодня ведется строительство двух газовых объектов.