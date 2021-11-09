С 5 по 7 ноября в Аль-Фарабийском районе 6 человек привлекли к административной ответственности за нарушение тишины.

Согласно Кодексу, гражданам запрещено шуметь с 22:00 до 09:00 часов – в будние дни и с 23:00 до 10:00 – в выходные.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 437 “Нарушение тишины“, влечет штраф. Так, физические лица, нарушившие тишину и покой в запрещенное время, должны оплатить государству 14 585 тенге (5МРП), субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – 58 340 тенге (20 МРП), субъекты среднего предпринимательства – 87510 тенге, а вот штраф для владельцев крупного предпринимательства составит 291 700 тенге (100 МРП).

В случае повтора подобных инцидентов в течение года, для нарушителей предусмотрена двойная ставка.