Кому положены бесплатные лекарственные средства от государства? Этим вопросом заинтересованы многие жители нашей страны.

Люди жалуются, что медицинские работники умалчивают о наличии социальной помощи в виде бесплатных лекарственных препаратов.

Посещать поликлинику по несколько раз в месяц стало привычным занятием для многодетной вдовы. Дети болеют один за другим и не раз. Все свои пособия, а это 60 тысяч тенге, 39-летней Айгуль Таджимановой приходится тратить на приобретение дорогостоящих лекарств, но и их не хватает.

“Заболели, участковому врачу звонили сколько раз, что будем делать, скорую надо вызвать или не надо. Потом они говорят приходите -пришли, лекарство написали. Никогда не предлагали бесплатные, даже не знаем, что лекарства есть”, — говорит Айгуль Таджиманова, многодетная мать.

О бесплатных лекарственных препаратах, которые положены населению знают не все. Люди жалуются, что врачи умалчивают о такой важной детали. Но а тот, кто все таки смог взять рецепт на получение бесплатных препаратов — не всегда удается их приобрести.

“У меня пятеро детей, я многодетной считаюсь. О бесплатных препаратах я не слышала. Врач вообще нам не предлагал, не зарекался даже, сколько на прием ходили с детьми. В сезон они болеют по два-три раза”, — говорит жительница г. Шымкента.

Проблем с наличием бесплатных лекарственных средств нет, заявляют медики. И если все же какой-то препарат закончился, они заимствуют его в аптеках других клиник. Что касается осведомленности населения о наличии социальной помощи, об этом сказать многие врачи просто забывают, пояснили в медучреждении.

“Участковые врачи, участковые медсестры, я думаю, что они оповещают, но я признаю, что есть врачи, которые, не знают, может забывают. Взрослым даем, да, именно по ОСМС, по ГБМП тоже действительно даем. По сезонным ОРВИ, ОРЗ тоже предусмотрено, например хронический тонзиллит, бронхит, пневмония”, — говорит Нурсауле Абилкасимова, заведующая ГП № 10 г. Шымкента.

Участникам ОСМС положены 265 наименований препаратов по 79 группам заболеваний, в том числе инфекционных, паразитарных, болезнях нервной системы, органов зрения, слуха и дыхания. Получить бесплатно можно также жаропонижающие и противовоспалительные средства, а также антибиотики. Для не участвующих в ОСМС утвердили перечень из 327 препаратов от 47 заболеваний.

“На Шымкент было выделено порядка 7 миллиардов тенге, в рамках ГОБМП. В рамках ОСМС было выделено – 2 миллиарда тенге”, — сказал Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента.

Также в Управлении здравоохранения сообщили, что бесплатные препараты, в случае необходимости медики доставляют на дом. Этим занимаются мобильные бригады. В Шымкенте их 211.