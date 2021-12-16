В честь 30-летия Независимости Казахстана 20 жителей города получили юбилейные нагрудные знаки, сообщает OTYRAR.

Среди награжденных работники разных областей: технические специалисты, работники городского управления занятости и социальной защиты, городского управления жилья, городского управления экономики и бюджетного планирования, государственных закупок.

Все они внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие страны и города. Поздравить с праздником и наградить отличившихся жителей Шымкента приехал заместитель акима города Ерғали Білісбеков.

«16 декабря- исторический день. В этот знаменательный день поздравляю вас с 30-летием Независимости Республики Казахстан! За это время страна прошла эпоху, которая была очень сложной. Единство и сплоченность народа, самоотверженный труд всех граждан стали мощью возрожденного государства» — сказал Ерғали Білісбеков.