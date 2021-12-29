Все заместители акимов третьего мегаполиса приняли участие в акции «Елка желаний», передает OTYRAR.

Суть акции в том, что дети пишут письма Деду Морозу, но попадает оно в руки шымкентских чиновников. Задача которых, исполнить желание ребенка безоговорочно. В письмах дети просили разное, от одежды, игрушек до велосипеда. Сегодня первый заместитель акима и руководители управлений пришли к особенным детям поздравить с Новым годом и вручить заветные подарки.

«Я сегодня в роли Дедушки Мороза и отрадно дарить подарки. А вы видели как они читают стишки, это так приятно. Одна девочка попросила мед инструменты, и это желание попало мне. Все исполнили«, — говорит Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента.

Первому заместителю акима попало сразу несколько желаний, в одном из которых просьба купить одежду. Желание исполнено! Сам Шынгыс Мукан рассказывает, такие акции будут проводиться регулярно. По словам чиновника, все расходы на подарки потрачены из личных средств.

«В детстве Дедушка Мороз исполнял наши желания, теперь и мы в этой роли. Все деньги на подарки мы выделили из личных средств. Такие акции будут регулярны», — говорит Шынгыс Мукан, первый заместитель акима г. Шымкента .

Новый год уже подходит. Дети ждут подарков, а Дед Морозом, между прочим, может стать каждый. Главное не только вручить подарок, но и подарить надежду на чудо.