Стражи порядка Туркестанской области подвели итоги уходящего года, передает OTYRAR.

Начальник департамента полиции генерал Кайрат Дальбеков рассказал о показателях раскрываемости преступлений. Главный полицейский Туркестанской области отметил, что всего с начала года раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений улучшилась на 79,7 %.

«По сравнению с прошлыми годами значительно снизилось количество краж скота, а раскрываемость составила 69,4 %. Только в текущем году полицейские ликвидировали 22 преступные группы барымтачей и привлекли к уголовной ответственности 58 человек, причастных к более, чем 80 фактам скотокрадства. Снижается количество краж чужого имущества, квартирных краж и иных видов преступлений», — рассказал Кайрат Дальбеков, начальник ДП Туркестанской области.

При этом изъято около 5,5 тонн наркотических средств, взяты под стражу 55 наркосбытчиков и 50 контрабандистов. Также в рамках противодействия распространению наркомании ведётся работа по мониторингу и выявлению интернет-сайтов, пропагандирующих реализацию наркотиков.

Генерал Кайрат Дальбеков наградил также лучших сотрудников полиции и спортсменов, ставших победителями различных соревнований. Главный страж порядка региона, вручил грамоты и медали Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева участковым инспекторам полиции Сарыагашского и Келесского РОП. Была отмечена и инспектор СОБРа ДП ТО лейтенант полиции Айнур Акжигитова, которая завоевала призовое место на республиканских соревнованиях по самбо.

По итогам оперативного совещания руководством областного департамента определены задачи по усилению оперативной деятельности, профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка, а также обозначены приоритетные направления в оперативно-служебной деятельности на предстоящий год.