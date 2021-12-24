Жители микрорайона Туран обратились в редакцию телекомпании Отырар. Горожане обеспокоены за безопасность своих детей.

По их словам, автобус оставляет детей на трассе и не доезжает до внутриквартальных улиц. Недовольные жители просят, чтобы общественный транспорт ездил по их улице.

Этот перекресток местные жители называют смертельно опасным: ни светофора, ни пешеходного перехода. Накануне здесь сбили второклассника. Мальчик возвращался домой со школы.

«Он же ребенок, а машины ездят на большой скорости, мы все боимся за своих детей, с тревогой ждем их со школы«, — говорит жительница г. Шымкента

Жители микрорайона Туран говорят, не раз жаловались во все инстанции, но толку нет.

«Приезжали чиновники и что? Обещали, что здесь будет пешеходный переход, тротуар, очистят арыки, будет и остановка. Но вы хоть что-то из этого видите?», — говорят турановцы.

Чиновники заявляют, обустроить перекресток не могут, потому что дорога еще даже до конца не заасфальтирована.

«Это — недостроенная дорога. Здесь укладывают третий слой асфальта. Потом будут устанавливать дорожные знаки», — говорит Бакен Макулбеков, заместитель руководителя управления энергетики г. Шымкента.

Изменить ситуацию в этом году дорожники не успеют. Мол, для укладки асфальта — сейчас не время.

«Мы предложим, чтобы управление энергетики установило все дорожные знаки на следующий год», — говорит Бауыржан Калдыбаев, руководитель отдела аппарата акима Каратауского района.

После возмущения горожан, дело наконец сдвинулось с мертвой точки.

Есть у туранцев и еще один насущный вопрос. Местные жители просят пересмотреть маршрут 17-го автобуса, чтобы он проезжал и по улице Каусар. В городском управлении транспорта ответили, что изменить утвержденную схему движения автобусов будет не просто.