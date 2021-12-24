Казахстанцы закупаются елками и новогодними игрушками. Правда, в этом году, на новогодний антураж придется потратить больше чем годом ранее.

Абдуали Камбар ищет красивую и качественную елку в родительский дом. В прошлом году он сэкономил, и после праздников украшение пришлось выбросить.

«Я не смотрю на цену в этом году, главное взять качественную, потому что такая простоит 2-3 года, лучше сразу потратиться на хорошую, чем каждый год выбрасывать«, — говорит Абдуали Камбар.

Стоимость главного новогоднего украшения на шымкентских рынках варьируется от полутора до ста тысяч тенге. Цены в этом году поднялись на 20-30%. Если в прошлом году, среднюю, полутораметровую елку можно было приобрести за 20-25 тысяч, сейчас изделия подобного качества продают как минимум по 30-35 тысяч тенге. И это — не самые качественные.

«Покупать елки стали почти в два раза реже, все потому что цены выросли. Нам говорят что основная причины — растаможка, да и сырье подорожало», — говорит Жаркынбек Шубаев, продавец.

Соберем бюджетную елку. Такую, чтобы простояла пару лет так точно. Средняя цена на высокую новогоднюю красавицу — 50 тысяч тенге. Потратиться придется и чтобы ее украсить. Цена на комплект из 24 игрушек, варьируется от двух тысяч тенге и выше. Таких нам понадобится как минимум два. Чтобы добавить блеска понадобится мишура. Она в магазинах, в среднем, стоит 300 тенге, чтобы украсить елку их нужно штуки три. Ну и как же без гирлянды — 10 метров в супермаркетах можно найти от двух тысяч тенге. 20 метров на елку — в самый раз.

Ёлка — 50 000 тг.

Игрушки — 2000 тг. x 2

Мишура — 300 тг. x 3

Гирлянда — 2000 тг. x 2

ИТОГО: 58 900 тг.

Продавцы говорят, из за того, что цены на елки, пусть даже и искусственные поднялись, покупать их люди стали реже. Многие, достают прошлогодние елки. Стоимость будет держаться до самого праздника. После 31 декабря, новогодний антураж упадет в цене, и самые предприимчивые казахстанцы, смогут купить новогодние елки и украшения чтобы украсить дом уже через год.