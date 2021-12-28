В Енбекшинском районе на аллее Жандарбекова зажглась новогодняя елка.

С Наступающим 2022 годом жителей поздравили депутаты городского маслихата и глава района. Праздничное мероприятие разогрели сказочные персонажи и а также представители творческих коллективов района.

Дед Мороз и Снегурочка подарили праздничное настроение не только детям, но и взрослым.

Жители поблагодарили районный акимат и народных избранников за организованный прекрасный праздник, благоустройство дворов и за детские площадки.

Украшенная елка, которая всем понравилась, будет радовать жителей и гостей города до конца новогодних праздников.