Сегодня, пока вся страна отдыхает, во второй городской больнице Шымкента врачи провели сложнейшую операцию.

35-летняя женщина, будучи беременной, в июле месяце поступила в больницу с коронавирусной инфекцией. Проведенное КТ-обследование показало у беременной женщины поражение легких, пневмонию. Целых 2 месяца женщина лечилась в реанимационном отделении.

После полученного лечения женщину выписали. Однако позже, как выяснилось, у беременной развился фиброз в легких. Это рубцовые изменения в легких, которые приводят к дыхательной недостаточности. Состояние женщины ухудшалось день за днем.

После проведенного консилиума, врачи приняли решение оперировать незамедлительно. По словам главного санитарного врача Шымкента Бакытжана Позилова, операция прошла успешно. У женщины родилась девочка, за ней будут ухаживать врачи, а роженицу перевели в реанимацию для дальнейшего лечения.