25 человек скончались от коронавируса в Шымкенте c начала года, свыше 5,5 тысяч заражённых, передает OTYRAR.

По словам врачей, Шымкент остаётся в «красной» зоне по одной простой причине — население расслабилось, перестали носить маски, не соблюдают социальную дистанцию, собираются большими компаниями.

Заразный «омикрон» в Шымкенте циркулирует с дельта-штаммом. Такое подозрение закралось у медиков. Эпидситуация в городе остается напряжённой: за сутки — 168 ковид-инфицированных. Растёт и смертность — за неполный январь от опасной инфекции скончались 25 человек. Инфекционные стационары заполнены наполовину, на треть — реанимационные отделения.

«Есть подозрение, что это не только у нас но и по республике, что «омикрон» не один, а «омикрон» плюс «дельта». Люди, которые поступают в наши стационары в очень тяжелом состоянии. У них есть поражение лёгких. На сегодняшний день в реанимации 44 пациента. Из них 8 пациентов на ИВЛ, в тяжелом состояни«, — говорит Айгул Бекбауова, заместитель руководителя управления здравоохранения г. Шымкента.

Шымкент не выходит из «красной» зоны по нескольким причинам.

«Вакцинация изначально у нас с прошлого года 1 февраля проводилась людям 18 и старше лет. У нас в городе таких людей около 680 000, ещё есть люди, которым противопоказана вакцинация. Потом, есть вторая причина, когда выработан иммунитет, у каждого иммунитет индивидуальный, титр антител может снижаться. При снижении антител человек может заразиться повторно«, — говорит Айгул Бекбауова, заместитель руководителя управления здравоохранения г. Шымкента.

Благополучная эпидобстановка возможна при сохранении элементарных норм: носить маски, менять их каждые 3 часа, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.

«Маски защищают по нераспространению, если вы болеете и кашляете, маски надевают, чтобы вы не заразили окружающих. Также если кто-то в окружении болеет, маски носят, чтобы вы не заразились. На сегодняшний день мы должны носить одноразовые маски и менять их каждые 3 часа», — говорит Айгул Бекбауова.

Всего за несколько дней вызовов в Шымкенте стало вдвое больше. Терапевты едва справляются с наплывом пациентов. За прошедшие сутки мобильные бригады выезжали к пациентам с выраженными симптомами коронавирусного поражения 384 раза. А с начала года — больше 7,5 тысяч раз.

Коркем Усибалиева