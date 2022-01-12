В Шымкенте ситуация стабилизировалась. Около 10 блокпостов сняты в Каратауском районе, сообщает OTYRAR.

Из-за массовых беспорядков на центральных улицах южного мегаполиса были установлены барьерные блокпосты.

На сегодняшний день, ситуация стабильная. Город находится под полным контролем.

Специалисты уже сняли около 10 блокпостов на центральных улицах мегаполиса, таких как проспект Байдибек би, ул. Байтерекова, ул. Аргынбекова.

В дальнейшем будет проведена работа по полному снятию других блокпостов.