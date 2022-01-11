Полицейские Шымкента задержали молодых людей, которые сознались в том, что участвовали в погроме торгового центра МЕТРО, сообщает OTYRAR.

Как сообщил главный полицейский города Ералы Джумаханбетов, сейчас ведется следствие. Задержания на этом не закончились.

В Шымкенте идут массовые задержания всех причастных к погромам. Как пояснили в полиции, на одной из съемных квартир задержаны 4 человека, которые участвовали в погромах и обокрали ТЦ Метро. В отношении задержанных ведется расследование по части 3 статьи 188. Молодые люди оказались жителями Туркестанской области 2001 и 2002 годов рождения.

Молодые люди уже дали признательные показания. Они сообщили, что во время массовых беспорядков, взломали окна магазина и проникли внутрь.

«Мы забрались в Метро и вынесли продукты, мы признаемся», — сказали задержанные.

Среди задержанных еще один мужчина 1995 года рождения. Он к преступлению подготовился основательно. Задержанный признался, что взял с собой болгарку, чтобы вскрыть банкоматы, но ничего не вышло, тогда он решил брать все продуктами. Оказалось, что похищенные вещи он спрятал в комнате отдыха автомойки, где работал.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции по подозрению в причастности к преступлению в одной из съемных квартир микрорайона Нурсат-3 были установлены и задержаны 4 гражданина. Ими оказались жители Туркестанской области 2001 и 2002 годов рождения. Кроме того, сотрудниками Управления полиции Аль-Фарабийского района в ходе оперативных мероприятий задержан еще один гражданин 1995 года рождения, совершивший кражу предметов из торгового центра», — рассказал Ералы Джумаханбетов, начальник ДП г. Шымкента.

В полиции сообщили, что продолжаются оперативные мероприятия, по задержанию всех, кто принимал участие в беспорядках в Шымкенте.