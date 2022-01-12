Представители духовенства просят наказать мародеров, принявших участие в беспорядках в Шымкенте, по всей строгости закона.

Спокойствие души, в моменты когда страна переживает сложные дни, можно обрести только через молитвы, говорит главный имам мечети на Ордабасы. Хоть в мечеть бандиты и не пытались ворваться, имам Ахметжан Керимбек призывает горожан молиться и совершать намаз дома, так безопаснее. Чтобы сохранить мирное небо над головой, представитель духовенства советует мусульманам приготовить шелпеки, либо раздать садака.

В день траура имамы не переставали молиться за души покойных героев. Молитвы священнослужителей не умолкают по сей день. Мародёров, устроивших беспорядок по всей стране, представители духовенства называют грешниками. По словам имама, всех бандитов нужно наказать по закону и по всей строгости.

«Изначально митинги были мирными, ситуацией воспользовались злоумышленники, после все переросло в теракт. Выяснилось что, религиозные группы пытались захватить государство, это не относится к нашему исламу, в нашем обществе нет людей, которые бы пошли на такие поступки. Это нужно воспринимать, как воздействие внешних сил. Поэтому, некоторые наши граждане прислушались к ним, этого делать не нужно», — рассказывает Ахметжан Керимбек, главный имам мечети «Абдулхамид Каттани».

В Православной церкви сейчас христиане молятся за жизнь своих родных. А в день траура священники не переставали молиться. Во время массовых беспорядков, церкви по всему Казахстану не пострадали, говорят сотрудники собора. Представители духовенства призывают объединиться всем казахстанцам, чтобы больше не допускать такой беспорядок.

«Ещё раз говорю, давайте помолимся, давайте попросим, давайте простим и начнём жизнь с чистого листа. Снова начнём строить наш добрый, родной, милый сердцу Казахстан — наш общий дом. Уберём весь тот мусор, который был и начнём с чистого листа, поэтому прощайте друг друга. Самое главное, ещё раз говорю, относитесь с трепетом к родным, близким и ко всем остальным», — говорит Александр Могилевский, священник Свято-Никольского кафедрального собора г. Шымкента.

Хоть и с опаской, но шымкентцы уже возвращаются к обычной жизни, пытаясь оставить все страшное в прошлом. Улицы мегаполиса постепенно наполняются машинами. Некоторые возвращаются с работы, кто- то наслаждается свежим воздухом, кое-кто вышел на улицу лишь по необходимости. Чтобы ситуация не повторилась, жители предложили свои варианты решения проблемы.

«Коммуналку, продукты подешевле. Конечно, все дорого. Зарплаты, пособий, пенсий не хватает», «Самое главное слушать правительство, потом быть спокойным и работать», «В первую очередь продукты должны быть дешевле, потом коммуналка, также было бы легче, если депутаты помогали людям», — говорят жители Шымкента.

Из-за чрезвычайного положения, мечети в Шымкенте можно сказать практически не работают, коллективные молитвы пока что запретили. В духовный дом запускают в единичных случаях, когда хотят посвятить молитву умершим. В церкви ситуация обстоит по другому, соблюдая требования, можно ежедневно приходить с девяти утра до шести вечера.

Коркем Усибалиева