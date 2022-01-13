«Церемония» началась с минуты молчания в память о погибших в беспорядках.

В церемонии приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Мухамеджан Таласов и аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что миротворцы занимались охраной важных государственных и стратегических объектов, помогали в поддержании правопорядка на закреплённых участках. Это сыграло большую роль в стабилизации обстановки в Алматы.

«За эти дни миротворцами проделана колоссальная работа по охране и обороне важных государственных и стратегических объектов и по поддержанию правопорядка. Сегодня эти «чёрные» дни позади. Мы с уверенностью смотрим вперёд. Проводятся восстановительные работы, мы будем работать над тем, чтобы наш город выглядел ещё лучше», – сообщил Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, во время массовых беспорядков в Казахстан съехались около 2 тысяч миротворцев из Кыргызстана, России, Армении, Беларуси и Таджикистана.

Ранее президент Казахстана назвал миссию ОДКБ успешной. Поэтапный вывод миротворцев с территории нашей страны займет не более 10 дней.