В Шымкенте после предновогодних мероприятий увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекцией.

Так, только за прошедшие сутки (1 января) в южном мегаполисе результаты ПЦР на Covid- 19 оказались положительными сразу у 35 человек. Это почти в два раза больше, чем неделей ранее.

Всего за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Большое количество зараженных зафиксировали в Нур- Султане, Алматы, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях и Шымкенте.