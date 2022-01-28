Растёт заболеваемость опасной инфекцией среди детей и беременных в Шымкенте.

С начала года заболели 1314 детей и 661 будущая мама. Кто оказался в инфекционных стационарах, своевременно не защитились от вируса. В прошлом году в Шымкенте не удалось спасти 13 женщин в положении, заразившихся коронавирусом.

«Если в прошлом году у нас 15 материнской смертности было. Из них 13 случаев связанных с ковидом. Эти женщины умерли от коронавируса. Детей умерших от коронавируса не было», — говорит Айгул Бекбауова, заместитель руководителя управления здравоохранения г.Шымкента.

У будущих мам, как минимум, вдвое выше риск тяжелого развития коронавируса, а беременность давно не является противопоказанием к вакцинации. Тяжелее переносят коронавирус и дети. Иммунитет молодого организма работает так, что реакция бывает чрезмерной и бьёт по всем системам без разбора.

Коркем Усибалиева