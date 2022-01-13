Всего в Шымкенте ревакцинацию (дополнительную дозу вакцины) прошли 41 773 человека, передает OTYRAR.

В №5 поликлинике очередной антидот получил секретарь городского маслихата Бахадыр Нарымбетов.

По словам народного избранника, ревакцинацию получили все депутаты. Бахадыр Нарымбетов призвал всех бороться с опасным вирусом.

«Это уже не смешно и даже не ново, я про теорию заговора и другие байки. Все должны ревакцинироваться. Это главный метод и средство борьбы с этим вирусом. Я призываю всех«, — сказал Бахадыр Нарымбетов, секретарь маслихата г. Шымкента.

Напомним, Шымкент в «красной» зоне. Количество зараженных растет с каждым днем.