Всего в Шымкенте ревакцинацию (дополнительную дозу вакцины) прошли 41 773 человека, передает OTYRAR.
В №5 поликлинике очередной антидот получил секретарь городского маслихата Бахадыр Нарымбетов.
По словам народного избранника, ревакцинацию получили все депутаты. Бахадыр Нарымбетов призвал всех бороться с опасным вирусом.
«Это уже не смешно и даже не ново, я про теорию заговора и другие байки. Все должны ревакцинироваться. Это главный метод и средство борьбы с этим вирусом. Я призываю всех«, — сказал Бахадыр Нарымбетов, секретарь маслихата г. Шымкента.
Напомним, Шымкент в «красной» зоне. Количество зараженных растет с каждым днем.