Во время беспорядков в Шымкенте мародёры разгромили и разграбили пиццерию.

Пол сотни погромщиков-мародёров ворвались в шымкентскую пиццерию, во время массовых беспорядков, и устроили там застолье. Ночью преступники выбили дверь, забрали всё, что было в кассе — около двухсот тысяч тенге — и вынесли оргтехнику. Охраны в ту ночь в заведении не было, оно и к лучшему, говорит владелец бизнес-объекта — удалось избежать жертв и пострадавших.

«Мы по видео когда все это смотрели, они очень не спешили чувствовали себя вольготно. Сидели в пиццерии ели, все что у нас там забрали, напитки пили, отдыхали, десерты ели и запивали чаем, может быть. Мы потом нашли остатки их пиршества. По предварительным подсчетам, злоумышленники нанесли ущерб в 2 500 000 тенге, если брать в счет ремонт. Мы уже все оперативно восстановили все это«, — вспоминает глава франшизы «Do Do Pizza Kazakhstan» Мерген Тапиев.

Бандиты дошли и до отдела продаж BI group: пытались поджечь здание. По словам сотрудников, после погрома и неудавшегося пожара, ущерб оценивается в 5 млн тенге. Кроме того, у компании угнали самосвал, стоимостью около 7 млн тенге.

«Мародёры у нас выбили все стекла на первом этаже, все витражи, подожгли мебель. Это были стулья, столы, диваны и так далее. Мы отсюда переехали месяц назад, техника у нас полностью в новом отделе продаж. В наш новый офис тоже приходили, но нападений не было», — говорит руководитель отдела продаж компании «BI Group» г. Шымкента Ержан Жардемов.

Самый крупный погром в Шымкенте — оценивается в 15 млн тенге: мародёры разгромили оборудование для гостиницы, владельцы арендовали торговую площадь в гипермаркете «Metro», в который ворвались преступники.

«Как только мы выясним сумму ущерба, мы уже потихоньку можем предлагать разгромленные объекты предпринимательства на комиссию. Кроме этого Атамекеном и предпринимателями совместно создан фонд для оказания помощи субъектам бизнеса. Будет материальная поддержка, будет создан фонд, где-то может поможем ремонтом, где-то денежно», — рассказывает директор палаты предпринимателей г. Шымкента Нурлан Кабиштаев.

Шымкентские предприниматели продолжают подсчитывать ущерб, нанесённый в результате террористических актов. Общая стоимость ущерба, нанесенного бизнесу в Шымкенте, по предварительным подсчетам, составила около 100 млн тенге. В городской Палате предпринимателей готовы оказать поддержку предпринимателям.

Если ваш бизнес пострадал от фактов мародёрства, можно обратиться по нижеперечисленным номерам телефонов:

Сабира Адамбекова — 87786466956;

По проблемным вопросам бизнеса в период ЧП: Адильжан Даткаев — 87013429955;

По вопросам Фонда поддержки пострадавшего бизнеса «Күшіміз Бірлікте» – «Сила в единстве»: Мадина Турсунбекова — 87018740400;

Контакты: 1432 (линия бесплатная) — 8 8000808010;

Whatsapp: 8 778 870 1432;

Коркем Усибалиева