В Шымкенте в последний день уходящего года возле гаражей найден труп мужчины.

Об этом сообщили корреспонденты программы «Экстренный вызов» тк «OTYRAR». Как сообщается, тело 53-летнего мужчины найдено возле гаражей по улице Водопьянова.

«31 декабря около 10 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Водопьянова обнаружен труп мужчины. Прибывшие на место сотрудники обнаружили возле гаражей на данной улице тело неизвестного мужчины, смерть которого наступила до их приезда», — говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются.