Всего с момента массовых беспорядков в департамент полиции Шымкента были доставлены 3250 человек, зарегистрировано более 260 правонарушений, передает OTYRAR.

Ранее были задержаны более 220 участников массовых беспорядков. Почти 20 человек получили предупреждения, почти стольким же выписаны штрафы.

В итоге, по всем возбужденным уголовным делам 57 человек водворены в места лишения свободы.

У подозреваемых изъяли оружие — винтовку, травматический пистолет, боевые патроны, смартфоны в количестве 23 единиц.

К слову, во время массовых беспорядков в Шымкенте 48 сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести. Митингующие успели повредить 91 авто и сжечь 8 транспортных средств.