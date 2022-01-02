В первую ночь Нового года в Туркестанской области родились 59 детей, сообщает OTYRAR.
«В год леопарда на свет появились 28 мальчиков и 31 девочка. По словам врачей, малыши и их матери сегодня находятся в стабильном состоянии», — говорится в сообщении пресс службы акимата Туркестанской области.
К слову, южные регионы, в частности Туркестанская область и Шымкент в числе лидеров по демографическому росту в республике.
В 2021 году только в Туркестанской области родились 64 тысячи младенцев. Среди них более 630 близнецов и 12 тройняшек.