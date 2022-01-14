Боец ВЧ 6506 Национальной Гвардии рассказывает, изначально это был мирный митинг, но то, что произошло потом, было как фильме ужасов.

Командир второго батальона ВЧ 6506 Национальной Гвардии РК Багдаулет Тулебек рассказывает, изначально на митинг вышли мирные жители, которые вели себя вполне адекватно, а вот уже вечером того же дня, начались беспорядки.

«Изначально мы не мешали, мы наоборот охраняли митингующих, чтобы они высказали свое мнение и недовольство, но то, что было потом, это уже другая история. После, уже некоторые люди, я не знаю что они употребляли, но они были явно не в себе. Они начали нападать на акимат, кидать камни, палки. И у многих были коктейли молотова», — рассказывает командир 2- го батальона ВЧ 6506 Национальной Гвардии РК Багдаулет Тулебек.

Боец Национальной Гвардии рассказал, что к вечеру уже начали подходить люди с оружием, на призывы остановиться они никак не реагировали.

«Они начали подходить к акимату, это были не мирные жители, а недоброжелатели. Мы следили за спокойствием и безопасностью народа. В моем понимании это были точно не мирные, а те, кто использовал митинг, как ширму», — рассказал боец Национальной Гвардии.

Командир батальона рассказывает, что недоброжелатели пытались вступить в контакт с бойцами и просили перейти на сторону митингующих.

«Некоторые что-то пытались говорить, орали. Потом начали кидать камни и стрелять. У нас есть спецобмундирование. Лично мне попало, ну ничего страшного. Есть бойцы, кто получил разные травмы. Я видел у многих оружие, обрез и охотничье ружье. А те моменты, когда забирали каски и щиты, это были моменты, когда толпами нападали на одного, ну а что солдат сделает? Тем более там около 5 тысяч человек», — рассказал боец.

К слову, в Шымкенте, как и во многих городах Казахстана действует комендантский час. Согласно которому, жителям запрещается находиться на улице и в общественных местах с 23:00 до 07:00.