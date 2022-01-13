Ветераны Чернобыля и Семипалатинского полигона приготовили для военных обед, передает OTYRAR.

Нет большего счастья, чем объединиться и делать добро, говорят ветераны Чернобыля и Семипалатинского полигона. О плове от повара Шавката наслышаны многие шымкентцы. Горячим сытным обедом накормили тех, кто круглые сутки несёт боевое дежурство.

«Этот обед для наших бойцов, которые охраняют мир и покой нашей страны и города. Спасибо им большое! Мира всем желаю», — говорит Михаил Ермаков ветеран Чернобыля.

На посту у въезда в Шымкент 24/7 дежурят военные, досконально осматривают каждый автомобиль, проверяют документы, силовики должны проверить и содержимое сумок. На посту нет обеденного перерыва, восстанавливают силы по очереди. Первой бригаде бойцов уже привезли еду, здесь же накрывают на стол — обед в полевых условиях. Иначе никак, пока ситуация в стране не стабилизируется.

В специальном меню для бойцов — плов, салат, вода и хлеб. Поддержать ребят на блокпостах может каждый. С одним условием: развоз горячего питания должен быть согласован с руководством органов внутренних дел.