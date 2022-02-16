В МОН РК рассказали о новой системе приема на работу будущих педагогов. Теперь выпускники педагогических вузов будут допускаться к преподавательской деятельности только после прохождения квалификационного тестирования. Проект уже стартовал в пилотном режиме. Тестирование провалили больше половины будущих педагогов. «Должен сказать, что даже с учетом значительного снижения первоначально установленного порогового уровня необходимые баллы смогли набрать только 46% выпускников, то есть порядка 15 тысяч выпускников из 32 тысяч сдававших», — рассказал Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

Национальный квалификационный тест состоит из вопросов, охватывающих школьную программу и методику преподавания. С этого года к работе с детьми будут допущены только подготовленные кадры. Качество важнее количества, заявил министр МОН РК.

Главный педагог страны уверен, такая мера поможет повысить качество подготовки кадров как со стороны университетов, так и со стороны самих студентов. По его словам, многие студенты обучаются только ради наличия диплома. А многие вузы занимающиеся подготовкой педагогов не соответствуют требованиям. «По итогам проведенной министерством работы мы лишили более 30 вузов лицензий по педагогике. Выпускники этих вузов кстати показали самые низкие результаты при тестировании. Если пилоты самолетов или аудиторы и адвокаты сдают серьезные экзамены для допуска к работе, должны ли проходить проверку педагоги, впервые начинающие работать с детьми? Думаю, ответ очевиден», — резюмировал Асхат Аймагамбетов.