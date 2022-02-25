Какие вирусы атаковали Шымкент?

«Омикрон» в Шымкенте, похоже, отступил.

Сейчас ему на пятки наступают другие штаммы — уханьский и индийский — дэльта. Несмотря на то, что ни одного подтвержденного случая,»Омикрона» в лаборатории не подтвердили, серьезную обеспокоенность у санврачей вызвало стремительное распространение заболевания в начале года.

«Тем не менее по факту течения заболевания, по скорости, по распространяемости заболевания мы предположили. Мы заметили сначала этого года у нас пошла массовая вспышка коронавирусной инфекции, это было похоже на штамм «омикрон». Так что, мы эпидемиологи рассуждаем, что «омикрон» прошел, также продолжается регистрация уханьского дельта штамма, потому что у лиц которые заболели коронавирусной инфекцией это проявляется»,— передает Айгуль Турумбетова, заместитель руководителя ДСЭК г. Шымкента.

В борьбе с ковидом многие забыли о других инфекционных заболеваниях. Опасения у санврачей вызывают грипп, туберкулез и паразитарные заболевания. Медики напоминают о своевременном прохождении скринингового обследования.