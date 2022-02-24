Казахстанцев эвакуируют из Украины

МИД объявил об эвакуации казахстанцев из Украины в связи с вооруженным конфликтом.

«В связи с последними событиями в Украине посольство Республики Казахстан в Киеве обеспечивает эвакуацию наших граждан», — говорится в сообщении МИД.

Граждане Казахстана, которые находятся в Украине, могут обращаться в посольство нашей страны по адресу: город Киев, улица Ильенко, дом 26 и по телефонам горячей линии: +38 (067) 347 04 08 (WhatsApp, Viber), +38 (044) 483 15 96, +38 (044) 489 18 58.

Также можно обратиться в офисы почетных консулов РК, расположенных в городах Харьков, Львов, Одесса и Днепр.

Почетное консульство Республики Казахстан в Днепре

Почетный консул: Медяник Инна Сергеевна.

Консульский округ: Днепропетровская область.

Адрес: 49000, Украина, город Днепр, проспект Дмитрия Яворницкого, 22.

Телефон: +38 (098) 222-94-37.

Эл. почта: consul.kz.dp@gmail.com

Почетное консульство Республики Казахстан во Львове

Почетный консул: Маслюк Галина Дмитриевна.

Консульский округ: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.

Адрес: 79016, Украина, город Львов, улица Замкнена, дом 3/1.

Телефон: +38 (032) 240-36-70.

Эл. почта: consul@kazconsul.com.ua

Почетное консульство Республики Казахстан в Одессе

Почетный консул: Продаевич Сергей Александрович.

Консульский округ: Одесская, Николаевская и Херсонская области.

Адрес: 65007, Украина, городе Одесса, улица Пантелеймоновская, дом 101/11.

Телефон: +38 (094) 949-27-52.

Эл. почта: consulkzod@gmail.com

Почетное консульство Республики Казахстан в Харькове

Почетный консул: Наджафли Эмин Муса оглы.

Консульский округ: Харьковская, Полтавская и Сумская области.

Адрес: 61052, Украина, город Харьков, улица Полтавский шлях, дом 7.

Телефон: +38 (067) 190-77-77.

Эл. почта: consul.kz.kh@gmail.com

Веб-сайт: consulkz.kh.ua.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел РК открыта горячая линия для обращения наших граждан по телефону +7 (7172) 72-06-06.