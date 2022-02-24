Казахстанцев эвакуируют из Украины

МИД объявил об эвакуации казахстанцев из Украины в связи с вооруженным конфликтом.
«В связи с последними событиями в Украине посольство Республики Казахстан в Киеве обеспечивает эвакуацию наших граждан», — говорится в сообщении МИД.
Граждане Казахстана, которые находятся в Украине, могут обращаться в посольство нашей страны по адресу: город Киев, улица Ильенко, дом 26 и по телефонам горячей линии: +38 (067) 347 04 08 (WhatsApp, Viber), +38 (044) 483 15 96, +38 (044) 489 18 58.
Также можно обратиться в офисы почетных консулов РК, расположенных в городах Харьков, Львов, Одесса и Днепр.
Почетное консульство Республики Казахстан в Днепре
Почетный консул: Медяник Инна Сергеевна.
Консульский округ: Днепропетровская область.
Адрес: 49000, Украина, город Днепр, проспект Дмитрия Яворницкого, 22.
Телефон: +38 (098) 222-94-37.
Эл. почта: consul.kz.dp@gmail.com
Почетное консульство Республики Казахстан во Львове
Почетный консул: Маслюк Галина Дмитриевна.
Консульский округ: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.
Адрес: 79016, Украина, город Львов, улица Замкнена, дом 3/1.
Телефон: +38 (032) 240-36-70.
Эл. почта: consul@kazconsul.com.ua
Почетное консульство Республики Казахстан в Одессе
Почетный консул: Продаевич Сергей Александрович.
Консульский округ: Одесская, Николаевская и Херсонская области.
Адрес: 65007, Украина, городе Одесса, улица Пантелеймоновская, дом 101/11.
Телефон: +38 (094) 949-27-52.
Эл. почта: consulkzod@gmail.com
Почетное консульство Республики Казахстан в Харькове
Почетный консул: Наджафли Эмин Муса оглы.
Консульский округ: Харьковская, Полтавская и Сумская области.
Адрес: 61052, Украина, город Харьков, улица Полтавский шлях, дом 7.
Телефон: +38 (067) 190-77-77.
Эл. почта: consul.kz.kh@gmail.com
Веб-сайт: consulkz.kh.ua.
Кроме того, в Министерстве иностранных дел РК открыта горячая линия для обращения наших граждан по телефону +7 (7172) 72-06-06.