Коронавирус в Казахстане: за сутки выявили 566 зараженных

В Казахстане ситуация с коронавирусом стабильная, заражаемость упала до минимальных значений.
За день выявили 566 человек с положительным ПЦР на коронавирус, передает OTYRAR, со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
- в городе Нур-Султане – 43,
- в Алматы – 158,
- в Шымкенте – 6,
- в Акмолинской области – 28,
- в Актюбинской области – 6,
- в Алматинской области – 21,
- в Атырауской области – 9,
- в ВКО – 36,
- в Жамбылской области – 11,
- в ЗКО – 20,
- в Карагандинской области – 47,
- в Костанайской области – 44,
- в Кызылординской области – 6,
- в Мангистауской области – 15,
- в Павлодарской области – 47,
- в СКО – 68,
- в Туркестанской области – 1.⠀
Выявленные зараженные в Шымкенте отправлены на домашний карантин. На сегодняшний день заполняемость коек в специализированных инфекционных стационарах составляет 7,2%.