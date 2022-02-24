Коронавирус в Казахстане: за сутки выявили 566 зараженных

В Казахстане ситуация с коронавирусом стабильная, заражаемость упала до минимальных значений.

За день выявили 566 человек с положительным ПЦР на коронавирус, передает OTYRAR, со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 43,

в Алматы – 158,

в Шымкенте – 6,

в Акмолинской области – 28,

в Актюбинской области – 6,

в Алматинской области – 21,

в Атырауской области – 9,

в ВКО – 36,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 47,

в Костанайской области – 44,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 15,

в Павлодарской области – 47,

в СКО – 68,

в Туркестанской области – 1. ⠀

Выявленные зараженные в Шымкенте отправлены на домашний карантин. На сегодняшний день заполняемость коек в специализированных инфекционных стационарах составляет 7,2%.