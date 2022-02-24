Коронавирус в Казахстане: за сутки выявили 566 зараженных

-
Көркем Усибалиева
-
39
коронавирус

В Казахстане ситуация с коронавирусом стабильная, заражаемость упала до минимальных значений. 

За день выявили 566 человек с положительным ПЦР на коронавирус, передает OTYRAR, со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

  • в городе Нур-Султане – 43,
  • в Алматы – 158,
  • в Шымкенте – 6,
  • в Акмолинской области – 28,
  • в Актюбинской области – 6,
  • в Алматинской области – 21,
  • в Атырауской области – 9,
  • в ВКО – 36,
  • в Жамбылской области – 11,
  • в ЗКО – 20,
  • в Карагандинской области – 47,
  • в Костанайской области – 44,
  • в Кызылординской области – 6,
  • в Мангистауской области – 15,
  • в Павлодарской области – 47,
  • в СКО – 68,
  • в Туркестанской области – 1.

Выявленные зараженные в Шымкенте отправлены на домашний карантин. На сегодняшний день заполняемость коек в специализированных инфекционных стационарах составляет 7,2%.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА