Куда звонить, если стал жертвой финансовой пирамиды?

В Шымкенте задержаны организаторы финансовой пирамиды «Свой дом». Всего в сети аферистов попались около 700 казахстанцев.

Доверчивые граждане вкладывали в пирамиду от 1000 тенге до 10 миллионов. Финпирамида обещала вкладчикам быстрое обогащение — 40 процентов за неделю. Жертв финпирамиды «Свой дом» может быть больше. Не все пострадавшие обратились с заявлением.

«Нами установлены подозреваемые, которые заключали сделки с жителями южных регионов страны. Мы изъяли у них договоры, при условии получения в течение семи дней до 40 % прибыли от внесённой суммы. Мы предупреждаем всех жителей Шымкента, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217-ой Уголовного кодекса Республики Казахстан, она влечёт наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества»,— рассказывает официальный представитель ДЭР г.Шымкента Жупар Мамутова.

Специалисты просят воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок. Те, кто уже попался на уловку мошенников, могут сообщить об этом по номерам: 8(7252) 77-14-48, 8-700-690-52-39.