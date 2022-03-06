Ключи от Kia Rio X вручили победителям акции «7 Новогодних чудес»

Эти счастливчики не упустили шанс принять участие в акции «Семь Новогодних чудес» от компании Эврика и стали обладателями новеньких автомобилей Kia Rio X.

Условие было одно — купить технику на сумму не менее 50 тысяч тенге в самом магазине Evrika или онлайн.

Победителями стали жители Туркестана, Узынагаша, Жетысая, Арыси, Шу и поселка Торетам. Алмаз Сырлыбаев до сих пор не может поверить в удачу. Говорит, купил сыну на новый год телефон, а о том, что стал победителем, сообщили коллеги.

«10 января я был на работе, мой телефон был в кабинете, ко мне подошли мои коллеги и сказали «Алмаз, идет прямой эфир, компания «Эврика» объявила тебя победителем акции, они ищут тебя». Я сначала не поверил, потому что никогда раньше не выигрывал. Тем более машину! Потом рассказал родным об этом, у нас семья многодетная, автомобиль необходим. Спасибо «Эврике», побольше клиентов компании«, — поделился Алмаз Сырлыбаев, победитель акции «7 Новогодних чудес».

Семерых счастливчиков выбирали в прямом эфире 10 февраля с помощью программы случайного определения чисел. В розыгрыше участвовали больше 44 тысяч казахстанцев.

«Здесь мы проводили розыгрыш, собственно в котором были определены победители. Каждого победителя, которого вы сегодня видели, мы им звонили. Главным правилом было ответить на звонок в прямом эфире. Каждому победителю мы звонили максимум три раза, но были люди до которых мы не дозвонились с первого раза, поэтому некоторые автомобили нам пришлось переигрывать несколько раз«, — рассказала Наталья Кудрявцева, директор по маркетингу компании «Evrika».

Чтобы не оставить без внимания своих клиентов, кроме главного приза, Evrika вручила больше 340 единиц бытовой техники.

«За всё время проведения акции в этом году участвовало 44 000 покупателей. И мы просто не могли ограничиться главными призами, поэтому по итогам розыгрыша также вручили более 300 единиц бытовой техники в качестве утешительных призов. Еще раз от души поздравляю вас с выигранными автомобилями!», — говорит Алипаша Хинизов, директор магазина «Evrika» г. Шымкента.

Компания Evrika — лидер на рынке бытовой техники и электроники южного региона. Розыгрыш ценных призов проходит два раза в год. В преддверии восьмого марта Evrika объявила о 3 днях супер-цен.

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