Мальчика избили, но никто не понес наказания в Ленгере

Жительница Ленгера год не может добиться, чтобы обидчиков ее ребенка наказали. Сына Татьяны Галкиной избили сверстники в одной из школ.

Жительница Ленгера, Татьяна Галкина, просит наказать обидчиков своего сына. 11 марта в прошлом году 9-летнего мальчика избили сверстники в одной из ленгерских школ. Вот только ни обидчики, ни их родители наказания так и не понесли. Татьяна говорит, дело даже не довели до суда. А второе заявление, по ее словам, принимать отказались.

«Он его смял, говорит вы все равно ничего не добьетесь и выбросил в окно, в прокуратуру ходила и там сказали, что мы не можем взять у вас заявление, потому что должен запрос делать РОВД нам, я бегала и толку никакого», — говорит Татьяна Галкина, мама Егора Галкина.

Егора избили трое сверстников, после драки мальчик попал в больницу. Но, говорит Татьяна, апрарата для снятия МРТ там не было, уже после, мама мальчика пошла по врачам и выяснилось, что травмы у 9-летнего Егора серьезные.

«Мы сняли МРТ, КТ, и там выяснилось что у него перелом шейных позвонков, мы носили шейный корсет, перелом переносицы, он дышать носом тоже не может у нас, и у нас проблемы со зрением. До сих пор в любой момент может потерять сознание, высокое давление, судороги, кровь из носа», — говорит мама мальчика.

Сейчас мальчик учится дистанционно, дома. О походах в школу пока говорить не приходится, Егор часто теряет сознание, его беспокоят головные боли, и … страх. В управлении полиции рассказали, что результаты судмедэкспертизы показали, что у мальчика были телесные повреждения «легкой степени». А потому и дело закрыли.

«Проведено досудебное расследование по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В связи с отсутствием состава преступления дело прекращено. Кроме того, собранные материалы были рассмотрены комиссией по делам несовершеннолетних при акиме Толебийского района, преподаватель школы привлечена к дисциплинарной ответственности«, — рассказали в пресс службе департамента полиции Туркестанской области.

Вот только Татьяна хочет добиться наказания для родителей подростков, которые любят распускать руки. Женщина планирует вновь обратиться в прокуратуру с заявлением о возобновлении дела и добиться справедливого наказания, потому что после так называемых «легких телесных повреждений», подросток до сих пор не смог до конца оправиться.