Останутся инвалидами. В МВД и Прокуратуре сделали заявление

Черная полоса — трагедия январских событий по сей день дает о себе знать. В МВД сообщили, что телесные повреждения получили более 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

События черного января навсегда останутся в памяти казахстанцев, это время когда граждане одной страны убивали и громили все на своем пути. В МВД уверяют, наказание ждет каждого. По итогам черного января данные не утешительные.

«На сегодня в медицинских учреждениях на лечении остаются 273 сотрудника и военнослужащих, получивших во время беспорядков тяжкие ранения. Часть из них до сих пор находится в реанимации. К сожалению, некоторые из них не смогут дальше работать, практически стали инвалидами»,- говорит Санжар Адилов, начальник следственного департамента МВД РК.

ЧЕРНЫЙ ЯНВАРЬ

Толпы разъяренных людей подвергли жестокому избиению сотрудников полиции, задействованных в охране здания акимата. Били и чиновников, при этом под удары попали и мирные жители. Есть погибшие. В МВД рассказали, что в Атырау заблокировав автомашину скорой помощи, участники беспорядков избили раненых сотрудников полиции, следовавших в больницу.

По этим фактам установлены личности четверых жителей Атырау, которые с санкции суда арестованы. И таких случаев десятки.

НЕ ЗДОРОВЫЙ МИТИНГ

Кто-то потерял сына, отца, родственника или друга. Погибших сотни. Психолог Герман Владимиров считает, что именно те, кто крушил все на своем пути, психически могут быть не здоровыми.

«Вы посмотрите, даже на войне есть такое понятие — уважение к пленным. А тут что было? Это был ужас. Я считаю, что это отклонение. Ну как человек может убивать не за что? Даже пусть под действием алкоголя, все равно должен быть рассудок»,- говорит психолог.

КОГО ЗАДЕРЖАЛИ?

Тем временем, в прокуратуре страны заявили, что под стражей после трагедии в январе, сейчас содержится 741 человек, 113 из них — ранее судимые, 42 — приверженцы деструктивных течений, 35 — члены ОПГ.

«Сейчас 157 задержанным смягчили меру пресечения, заменив арест на подписку о невыезде, залог, домашний арест, личное поручительство; 103 человека освобождены ввиду непричастности к беспорядкам. Мы следим за фактами применения недозволенных методов следствия в отношении задержанных. По таким фактам поступило 363 заявления, возбуждено 178 уголовных дел о недозволенных методах следствия. Специальные прокуроры приняли в производство 8 дел», — сказал Елдос Килымжанов, заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК.

КОГДА ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ?

Ставить точку в этом деле пока еще рано. Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что все еще есть угроза подобных нападок на Казахстан.