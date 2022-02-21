Пообещали Pfizer и передумали?

«Спутник Лайт» начнут выпускать на Карагандинском фармзаводе.

Об этом рассказал председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля, и отметил, что вакцину уже зарегистрировали. В этом году в страну завезли 150 тыс. доз этого препарата.

«У КФК есть планы по выпуску «Спутник Лайт» из субстанции, которая будет поступать из РФ. Мы данную вакцину уже зарегистрировали. Вопросы по разрешительным документам для КФК уже практически решены. Идут производственные процессы по организации выпуска этой вакцины. Мы надеемся, что в ближайшее время «Спутник Лайт» на Карагандинском фармкомплексе будет выпускаться. Каких-либо непреодолимых вопросов нет», — говорит Бауыржан Байсеркин, председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

Говорили и об американской вакцине. Казахстанцы резонно задаются вопросом, почему в минздраве сначала говорили о том, что Pfizer будет доступен для ревакцинации, потом, что американской вакциной можно будет привиться за деньги, а затем свои слова забрали обратно.

При этом в минздраве заверили, что такая практика применяется во всех странах. И разрешение на платную вакцинацию не дают не только у нас. Кроме того, вице-министр прокомментировал вопрос о том, как быть тем казахстанцам, которые получили первый компонент Pfizer за границей.

«Было принято решение разрешить завершение курса вакцинации Pfizer для лиц, получивших первый компонент за пределами Казахстана, — они имеют право завершить курс в Казахстане», — говорит Жандос Буркитбаев, вице-министр здравоохранения.

Однако последующая ревакцинация этим препаратом недоступна. Говорили и о жертвах январских событий. За весь период ЧП в медорганизации за помощью обратилось 2740 пострадавших. Госпитализировано 897 человек, остальным оказали медицинскую помощь и отпустили.

«Умерших в медорганизациях 177 человек. На сегодня в стационарах продолжают лечение шесть человек. Три пациента в Алматы и Кызылорде, один из них в тяжелом состоянии, у него пулевое ранение, и он продолжает лечение. По трем регионам нашей страны, где пострадали несовершеннолетние дети. Двое погибли от пулевого ранения в Алматы, 7 госпитализированы с различными огнестрельными ранениями. Из них четверо несовершеннолетних в Алматы, двое в Алматинской области и один в Жамбылской области. Также одна беременная пострадала от распыления газа в Алматинской области», — говорит Бауыржан Байсеркин, председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

За этот период были нападения на 20 объектов здравоохранения, из них 5 стационаров. Пострадало 7 медработников, из них 5 в Алматы и по одному в Шымкенте и Алматинской области. Было повреждено 46 машин скорой помощи. На брифинге рассказали и о строительстве новых медучреждений в стране.

«Планируется строительство пяти университетских больниц в Алматы, Шымкенте, Караганде, Актобе, Нур-Султане. А также трех многопрофильных — в Туркестане, Петропавловске и Кокшетау. Строительство запланировано до 2025 года на первом этапе реализации национального проекта «Здоровая нация», — говорит Жандос Буркитбаев, вице-министр здравоохранения.

В минздраве также призвали соблюдать активную гражданскую позицию и заявлять о фактах, когда казахстанцам выдают липовые справки о вакцинации и других нарушениях в сфере медицины.