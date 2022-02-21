Специальные дома для инвалидов построят в Шымкенте

В Шымкенте некоторые многоэтажки будут приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Об этом заявил главный градостроитель города — Абильсеит Рабаев, передает OTYRAR.

Для очередников с ограниченными возможностями, будут строить приспособленные квартиры. Для этого управление строительства будет запрашивать количество людей с инвалидностью. В таких многоэтажках появятся удобные пандусы, расширенные дверные проёмы и специальные лифты. Новые дома адаптируют и под многодетных семей.

«Во всём мире внедрено проектное управление, это общеизвестная практика. Мы от неё не отказываемся. Уже непосредственно выход сметы из государственной экспертизы, это уже утвержденная сумма. И соответственно исправление ошибок дорого обходятся и хотим на уровне сметы учитывать все объекты для людей с особенностями. А не из года в год повторять одни и те же ошибки и заниматься героизмом единичным«,- рассказывает Абильсеит Рабаев, руководитель управления строительства г. Шымкента.

Шымкентцев такая новость только радует. По словам жителей, для особенных людей нужно приспосабливать не только дома, но и общественные места.

«Это только на ура, это правильно. Это уважение к людям которые не могут себе обеспечить жизнь»,- рассказывает житель города.

«Хорошо если запустили такой проект. Людям с ограниченными возможностями тоже ведь тяжело, надо им помогать»,- делится житель Шымкента.

Не секрет, что не все здания в Шымкенте оборудованы пандусами, а в некоторых местах, они вовсе опасны для здоровья. В некоторых зданиях на инвалидном кресле порой практически невозможно развернуться.