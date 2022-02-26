Артиллерия – один из трех старейших родов войск, основная ударная сила сухопутных войск современных Вооруженных сил Республики Казахстан.
Но, само собой, артиллерия еще и точная наука. Когда-то ее назвали Богом войны, впрочем, так оно и есть.
Во все времена пушкари и бомбардиры, артиллеристы и ракетчики с честью несли службу, были достойным примером мужества, самоотверженности и преданности Родине.
Продолжая победные традиции воинов-фронтовиков, нынешние воины-артиллеристы и ракетчики образцово выполняют воинский долг по защите и обеспечению безопасности нашей страны.
Личный состав ракетных войск и артиллерии Республики Казахстан, как и прежде, демонстрирует профессионализм и безупречную боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военную технику. И в этом есть неоценимая заслуга наших ветеранов.
Особые слова благодарности хотелось бы сказать ветеранам прославленного рода войск, которые активно участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения, щедро делятся с молодежью богатым опытом, а именно Анатолию Максимовичу Филиппову.
Солдатам осеннего призыва-2021-2022 из Шымкента и Алматы несказанно повезло, они успешно проходят службу в войсковой части №28738 Регионального Командования «Восток», где уже почти 30 лет подготовкой офицеров и различных специалистов занимается подполковник запаса Анатолий Максимович Филиппов. Это человек, который, без преувеличения, вложил душу в воспитание не одного поколения талантливых офицеров, военачальников.
Анатолий Максимович родился 1 сентября 1953 года в совхозе «Угольщик» Прокопьевского района Кемеровской области в семье крестьянина. В 1961 году с родителями переехал на Украину. В 1970 году окончил 10 классов средней школы №1 г. Килия Одесской области и поступил в Одесское ВАКУ, которое успешно окончил в 1974 году.
С 1974-го по 1983 год проходил службу в различных командных должностях в составе южной группы войск на Украине. В 1983 году Анатолий Филиппов поступил в Военную артиллерийскую академию. В 1984 году окончил ее и с 1987-го по 1993 год проходил службу в различных должностях в составе САВО, ТУРКВО, Вооруженных сил Республики Казахстан. С 1993 года вышел на пенсию с должности командира войсковой части №28738.
Воспитал четверых детей.
Несмотря на солидный возраст, Анатолий Максимович и по сей день совершенствует навыки офицеров-артиллеристов войсковой части №28738 по стрельбе и управлению огнем. Ни одна боевая стрельба артиллеристов не проходит без него, несмотря ни на какие погодные условия. Он воспитал и помог получить специальность многим офицерам-артиллеристам, которые сейчас занимают высокие должности в ВС РК.
Яркие тому примеры генерал-майор Лут Сапуович Альчекенов и командир войсковой части №28738 полковник Адылхан Амангельдыевич Уразгулов.
«О прожитой военной жизни не жалею. И если бы ее пришлось начинать снова, пошел бы артиллерийским маршрутом», – говорит Анатолий Максимович.
Все артиллеристы Вооруженных сил Республики Казахстан ценят и уважают Анатолия Максимовича. Благодаря его вкладу войсковая часть №28738 всегда занимает передовые места среди артиллерийских частей.
Ветераны строй не покидают! Честь и хвала таким офицерам!
Данияр СЫЗДЫКОВ,
заместитель командира войсковой части №28738 (по боевой подготовке),
начальник отдела, подполковник