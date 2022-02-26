Жители Каратауского района пришли к акиму города

Аким Шымкента продолжает встречи с населением третьего мегаполиса. На этот раз, глава города встретился с жителями Каратауского района, в состав которого входят 24 населенных пункта.

На собрании Мурат Айтенов рассказал, как решаются вопросы озвученные две недели назад.

«Сейчас ведутся работы по изучению новой построенной детской площадки в жилом массиве Шапырашты. Отмечается, что подрядной организацией ведутся работы по устранению недостатков», — пояснили в акимате.

По исполнению вопросов, касающихся цен на товары в продуктовых магазинах уже проведена разъяснительная работа, там уже проводится мониторинг цен на товары магазинов на территории района.

Аким города поручил подчиненным внимательно рассмотреть каждый вопрос. Мурат Айтенов отметил, что подобные встречи будут регулярны.