175 казахстанцев эвакуировали первым рейсом из Украины

Вывезены 175 человек, из них 169 взрослых и шестеро детей.
Первый репатриационный рейс вылетел из польского города Катовице и с технической посадкой в Атырау прибыл в Алматы. Об этом сообщил комитет гражданской авиации МИИР.
«Борт из Катовице благополучно сел в Алматы в 22:32», — говорится в сообщении.
Напомним, что на борту самолета находились 175 наших граждан. Это первая группа эвакуированных казахстанцев, вывезенных через Польшу. Второй репатриационный рейс запланирован на 1 марта.
Ранее в МИД Казахстана сообщали, что из Украины в Польшу вывезены 241 казахстанцев, еще 99 ожидают очереди на границе.