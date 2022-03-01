175 казахстанцев эвакуировали первым рейсом из Украины

Вывезены 175 человек, из них 169 взрослых и шестеро детей.

Первый репатриационный рейс вылетел из польского города Катовице и с технической посадкой в Атырау прибыл в Алматы. Об этом сообщил комитет гражданской авиации МИИР.

«Борт из Катовице благополучно сел в Алматы в 22:32», — говорится в сообщении.