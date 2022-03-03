3 кг наркотиков изъяли у сельчанина в Туркестанской области

3 кг гашиша изъяли у сельчанина у жителя Тулькубасского района, передает OTYRAR со ссылкой на Polisia. kz.

При обыске оперативники обнаружили у подозреваемого в сарае пакет с содержимым, похожее на наркотическое средство растительного происхождения

Экспертиза показала, что это был гашиш весом около 3 килограмм.

Как оказалось, мужчина уже был ранее судим за хранение наркотических средств.

Данный факт зарегистрировали в Тулькубасском РОП по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Подозреваемый арестован. В настоящее время проводится досудебное расследование. Следствием устанавливается причастность жителя района к другим аналогичным преступлениям.