Антикор Шымкента расследует хищение 747 млн тенге

Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере — 747 млн тенге.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции.

«Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры Сатыбалды по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы«, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.