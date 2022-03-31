Безработным предпенсионного возраста помогут трудоустроиться

Найти работу когда тебе за 45 — не так то просто. Резюме таких работников, работодатели, зачастую, обходят стороной, отдавая предпочтение соискателям помладше и поактивнее.

С проблемой эйджизма — дискриминацией по возрасту, сталкиваются все больше казахстанцев.

Найти работу в предпенсионном возрасте — задача не из легких. Шолпан Ахановой до пенсии осталось 3 года. Уже год женщина не может найти работу — говорит готова к любым вариантам, лишь бы не полы мыть — здоровье не позволяет. Но на ярмарке вакансий в Шымкенте женщине помочь не смогли.

«Я работала в общежитии, но меня отправили в отпуск без содержания. Говорят, что для людей, которым скоро на пенсию нет работы? А нам на что жить, что делать до пенсии?», — говорит женщина.

Сложно не только казахстанцам предпенсионного возраста. Найти работу тяжело даже в 45 лет. Алма Жандаулетова — директор кадрового агентства. Женщина говорит, соискателей в возрасте трудоустроить очень сложно. Преимущество работодатели отдают молодым — ими легко управлять, они энергичны и креативны, готовы переработать и выйти на работу в выходные.

Работодателей не прельщает даже большой опыт работы людей постарше. Поэтому выходов несколько — стать незаменимым специалистом, подготовить себе подушку безопасности заранее, уйти в бизнес или снизить требования к работе.

«Надо уменьшать ожидания по заработной плате и в том числе по должности, надо понимать, что ты идешь на дауншифт, и чем старше, тем дальше ты идешь на дауншифт. В 45 ты на одну ступеньку, в 50 на две ступеньки ниже«, — говорит Алма Жандаулетова, директор кадрового агентства.

Казахстанских «работодателей» решили стимулировать. В министерстве занятости разработали проект «Серебряный возраст» для людей которым до пенсии осталось несколько лет. Работодатели будут создавать на своих предприятиях рабочие места для возрастных работников, а государство — субсидировать половину заработной платы для них.

«Мы уже разослали работодателям предложения, ждем от них обратного ответа. Затем, когда наберутся вакансии, будем предлагать их соискателям. В этом году планируем трудоустроить 192 жителя Шымкента, которые находятся в так называемом серебряном возрасте«, — говорит Жомарт Таженов, начальник отдела центра занятости Шымкента.

Программу пока разработали на 3 года вперед. Ежегодно планируется трудоустраивать до 5 тысяч казахстанцев. Тем, кто под программу не попадает, а работодатели их резюме обходят стороной, специалисты советуют быть открытыми к любой работе и осваивать новые подходы.