«Если требуют маски, пишите заявление в полицию», — санврачи

Послабления об отмене масочного режима официально действуют в Шымкенте.

Главный санитарный врач подписал новое, девятое по счёту, постановление этого года. В торговых центрах теперь не надо сканировать QR-код, можно забыть и о маске. Если от вас требуют надеть маску, да еще и в грубой форме, пишите заявление в полицию.

«Есть отдельные требования по соблюдению масочного режима. В медицинских учреждениях нужно носить маску, при контакте с больными людьми, когда соблюдаешь домашний карантин, и при посещении уголовно-исполнительных учреждений. В университетах, колледжах, школах ношение масок не обязательно. Если не впускают без маски, то это злоупотребление должностными полномочиями, здесь нужно обращаться в органы полиции«,- рассказал Болат Нурманов, заместитель руководителя ДСЭК г.Шымкента.

В новом постановлении санврач просит увеличить количество общественного транспорта в часы-пик, чтобы исключить скопления людей на остановках и в общественном транспорте.