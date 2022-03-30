Казахстан накрыла непогода: ветер срывал кровли и валил деревья

Вчера непогода бушевала на большей части Казахстана.

В Алматы сильный ветер повалил 20 деревьев, снес 8 крыш. Пострадали два человека. К счастью, не серьезно.

В Талдыкоргане порывами до 25 метров в секунду были снесены кровли многоэтажных домов. Повреждены машины. Частный сектор остался без электричества.

Сильнейший буран разбушевался и в столице, даже несмотря на календарную весну. Нур-Султан накрыла метель, какой, пожалуй, не было всю зиму. Полицейские сообщили о 80 ДТП за день. Сведений о пострадавших нет.

Выезды на все трассы, разумеется, тут же перекрыли. Пришлось приостановить движение и на нескольких пригородных маршрутах.