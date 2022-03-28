Наказание за употребление наркотиков предлагают смягчить

Наказание за употребление наркотиков в малых дозах могут смягчить в Казахстане. Законопроект уже разработали в МВД.

«Разработано два законопроекта, предусматривающие: смягчение наказания за немедицинское потребление наркотиков – то есть лица, употребляющие и хранящие наркотики в малых количествах, будут привлекаться не к уголовной, а к административной ответственности«, — говорит Бахытжан Амирханов, начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

За незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих ненаркотических веществ наказание, напротив, ужесточат. Назвали в МВД и три основных региона, где чаще всего выявляют факты сбыта и оборота наркотиков. В прошлом году было выявлено свыше двух тысяч преступлений. В большинстве случаев наркотики пытались сбыть, а также хранили в особо крупном размере.

«За истекший год наибольшее количество наркопреступлений зарегистрировано в Алматы – 309. Далее следуют Жамбылская и Восточно-Казахстанская области – 254 и 20 преступлений соответственно. На эти регионы приходится треть всех наркопреступлений», — рассказал специалист.