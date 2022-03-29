Подробности жестокого убийства в Шымкенте

В Шымкенте конфликт между мужчинами перерос в поножовщину.

Мужчину буквально исполосовали ножом, и он скончался на месте. Подозреваемый сейчас арестован.

Шокирующее убийство на глазах у очевидцев потрясло жителей Шымкента. Жестокая расправа попала на камеры видеонаблюдения. Ссора между мужчинами переросла в поножовщину: один из них достал из куртки нож и нанёс несколько ударов в живот оппоненту, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

Невольные свидетели преступления говорят, среагировать не успели, всё произошло быстро. Перед смертью мужчина успел сказать «помогите». Но было уже поздно.

«Я был на другой стороне дороги, перебежал чтобы помочь, мы пытались, но ничего не вышло. Скорая очень быстро приехала, минут за 5. Мы вообще сначала думали, что просто драка, но когда увидели кровь, то поняли, что всё серьезно», — говорит Орынбек Абдулла, свидетель.

По факту убийства мужчины начато досудебное расследование. Решения суда подозреваемый будет дожидаться в изоляторе временного содержания.

«По данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано уголовное дело по статье 99 «Убийство». В настоящее время проводится досудебное расследование», — говорит Молдир Бекеева, начальник управления внутренних и внешних коммуникаций ДП Шымкента.

По одной из версий, мотивом преступления послужила ревность. Однако официального подтверждения этой версии нет.