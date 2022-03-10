Роскошный особняк, люксовые авто. Что изъяли у Масимова?

КНБ Казахстана опубликовал подробности по делу Масимова.

Следствие по делу бывшего главы КНБ Карима Масимова установило многочисленные признаки коррупционных деяний.

Как сообщили в пресс-службе КНБ, продолжается расследование уголовного дела по подозрению Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий.

«Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе, культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов«, — говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

Также ведется расследование, по факту получения Масимовым взятки в сумме 2 млн. долларов США от иностранцев.

В комитете сообщили, что деньги, полученные из Гонконга, переданы в Нацбанк Казахстана.

«Также начато расследование по факту получения Каримом Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур«, — сообщили в пресс-службе.

После задержания Масимова в январе 2022 года в этом гостевом доме изъяты 17,2 млн долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши — элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое.

Кроме этого, изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса.

«Наложены аресты на имущество — две элитные квартиры в Нур-Султане, две квартиры и особняк в Алматы, а также земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. У «близких связей» Масимова изъяты и арестованы 5,1 млн долларов«, — сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках. По всем указанным фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия.

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