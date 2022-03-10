Роскошный особняк, люксовые авто. Что изъяли у Масимова?

КНБ Казахстана опубликовал подробности по делу Масимова.
Следствие по делу бывшего главы КНБ Карима Масимова установило многочисленные признаки коррупционных деяний.
Как сообщили в пресс-службе КНБ, продолжается расследование уголовного дела по подозрению Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий.
«Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе, культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов«, — говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.
Также ведется расследование, по факту получения Масимовым взятки в сумме 2 млн. долларов США от иностранцев.
В комитете сообщили, что деньги, полученные из Гонконга, переданы в Нацбанк Казахстана.
«Также начато расследование по факту получения Каримом Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур«, — сообщили в пресс-службе.
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